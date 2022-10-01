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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Incidente in autostrada: morto 66enne di Monopoli Accaduto in Toscana

1 Ottobre 2022
incidente stradale

È avvenuto intorno alle due del pomeriggio nella zona del Mugello. Tratto autostradale della A1: nel sinistro sono rimasti coinvolti, per cause da dettagliare, tre veicoli. È morto un camionista di Monopoli. Aveva 66 anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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