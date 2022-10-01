È avvenuto intorno alle due del pomeriggio nella zona del Mugello. Tratto autostradale della A1: nel sinistro sono rimasti coinvolti, per cause da dettagliare, tre veicoli. È morto un camionista di Monopoli. Aveva 66 anni.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione