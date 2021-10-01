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9 Maggio 2026
Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi

Vasco Rossi, concerto a Bari il 22 giugno 2022 Quella in Puglia è fra le nuove date per il cittadino onorario di Castellaneta

1 Ottobre 2021
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Le date già in programma, già con il tutto esaurito. Richiesta enorme di biglietti, così sono state aggiunte altre cinque date alla tournée di Vasco Rossi, recentemente divenuto cittadino onorario di Castellaneta.

Di seguito, da skytg24:

20 Maggio 2022 Trento – Trentino Music Arena

24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out

28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out

07 Giugno 2022 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona – nuova data

11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

17 Giugno 2022 MESSINA – Stadio San Filippo – nuova data

22 Giugno 2022 BARI – Stadio San Nicola – nuova data

26 Giugno 2022 ANCONA – Stadio Del Conero – nuova data

30 Giugno 2022 TORINO – Stadio Olimpico – nuova data
I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 12 del 15 ottobre sui circuiti VIVATICKET, TICKETMASTER e TICKETONE. In anteprima per gli iscritti al Fan Club IL BLASCO a partire dalle ore 12 del’11 ottobre sulla piattaforma VIVATICKET.

(foto: repertorio)


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