Le date già in programma, già con il tutto esaurito. Richiesta enorme di biglietti, così sono state aggiunte altre cinque date alla tournée di Vasco Rossi, recentemente divenuto cittadino onorario di Castellaneta.
Di seguito, da skytg24:
20 Maggio 2022 Trento – Trentino Music Arena
24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out
28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out
03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out
07 Giugno 2022 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona – nuova data
11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out
12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out
17 Giugno 2022 MESSINA – Stadio San Filippo – nuova data
22 Giugno 2022 BARI – Stadio San Nicola – nuova data
26 Giugno 2022 ANCONA – Stadio Del Conero – nuova data
30 Giugno 2022 TORINO – Stadio Olimpico – nuova data
I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 12 del 15 ottobre sui circuiti VIVATICKET, TICKETMASTER e TICKETONE. In anteprima per gli iscritti al Fan Club IL BLASCO a partire dalle ore 12 del’11 ottobre sulla piattaforma VIVATICKET.
(foto: repertorio)