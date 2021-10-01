Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 01 ottobre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 51
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 37
Provincia di Lecce: 46
Provincia di Taranto: 15
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 4
2.579
Persone attualmente positive
142
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.676
Provincia di Bat: 28.147
Provincia di Brindisi: 21.310
Provincia di Foggia: 47.259
Provincia di Lecce: 31.161
Provincia di Taranto: 40.803
Residenti fuori regione: 992
Provincia in definizione: 464