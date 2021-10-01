rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Puglia: 268812 positivi a test corona virus, incremento di 172 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

1 Ottobre 2021
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 01 ottobre 2021

172

Nuovi casi

14.491

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 51
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 37
Provincia di Lecce: 46
Provincia di Taranto: 15
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 4
2.579

Persone attualmente positive

142

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

268.812

Casi totali

3.690.193

Test eseguiti

259.439

Persone guarite

6.794

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.676
Provincia di Bat: 28.147
Provincia di Brindisi: 21.310
Provincia di Foggia: 47.259
Provincia di Lecce: 31.161
Provincia di Taranto: 40.803
Residenti fuori regione: 992
Provincia in definizione: 464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione