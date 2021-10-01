Direttore Riccardo Chailly Regia Leo Muscato Scene Federica Parolini Costumi Silvia Aymonino Luci Alessandro Verazzi Coreografia Nicole Kehrberger

CAST Conte di Almaviva Maxim Mironov (30 sett. / 2, 5, 9 ott.) / Antonino Siragusa (11, 15 ott.) Bartolo Marco Filippo Romano Rosina Svetlina Stoyanova Figaro Mattia Olivieri Basilio Nicola Ulivieri Fiorello Costantino Finucci Berta Lavinia Bini Ufficiale Costantino Finucci

L’OPERA IN POCHE RIGHE

Il legame tra Riccardo Chailly e la musica di Rossini è antico e profondo e le sue direzioni in teatro e in disco sono entrate nella storia dell’interpretazione. Per questo la decisione di presentare un nuovo Barbiere di Siviglia alla Scala è un passaggio importante, sottolineato dal debutto di Leo Muscato, regista intelligente e poetico, e da un cast pieno di giovinezza e energia in cui Mattia Olivieri affronta la parte di Figaro accanto alla Rosina di Svetlina Stoyanova.