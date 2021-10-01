A mezzanotte terminerà la campagna elettorale per le amministrative 2021 in 1138 Comuni italiani. Al voto il 3 ed il 4 ottobre e, per gli eventuali ballottaggi, il 17 ed il 18 ottobre. Le elezioni riguardano 54 Comuni pugliesi. Di seguito l’elenco completo (in ordine alfabetico) dei candidati alla carica di sindaco in ciascun Comune.
Città metropolitana di Bari
ADELFIA – Giuseppe Cosola, Costantino Pirolo
NOICATTARO – Sergio Ardito, Antonello Diciolla, Raimondo Innamorato
RUVO DI PUGLIA – Pasquale Chieco, Domenico Berardi, Luciano Lorusso, Biagio Mastrorilli, Santi Zizzo
SANNICANDRO DI BARI – Giuseppe Giannone, Giovanni Turchiano
TRIGGIANO – Antonio Donatelli, Giovanni Campobasso
Provincia di Barletta Andria Trani
MINERVINO MURGE – Maria Laura Mancini, Antonio Scarpa, Michele Tamburrano
SPINAZZOLA – Giuseppe Blasi, Maria Carbone, Pasquale Di Noia, Michele Patruno
Provincia di Brindisi
CELLINO SAN MARCO – Santino Buccolieri, Salvatore De Luca, Marco Marra
CISTERNINO – Martino Montanaro, Lorenzo Perrini, Mario Saponaro
FASANO – Gregorio Anglani, Aldo Carbonara, Pasquale Di Bari, Francesco Zaccaria
SAN PANCRAZIO SALENTINO – Federica Marangio, Edmondo Moscatelli, Cosimo Pennetta, Gianluca Zizzo
Provincia di Foggia
ALBERONA – Berenice Cilenti, Leonardo De Matthaeis
ASCOLI SATRIANO – Pio Rolla, Vincenzo Sarcone
CANDELA – Nicola Gatta, Savino Antonio Santarella
CASALNUOVO MONTEROTARO – Pasquale Giuseppe Codianni, Armando Palmieri
CELENZA VALFORTORE – Francesco Lucio Santoro, Massimo Venditti
CERIGNOLA – Gerardo Bevilacqua, Francesco Bonito, Francesco De Cosmo, Francesco Disanto, Antonio Giannatempo, Francesco Metta, Tommaso Sgarro
LESINA – Primiano Leonardo Di Mauro, Costantino Aniello Montoro
PANNI – Vincenzo Angelilli, Amedeo De Cotiis, Danida Monsolillo, Nicola Squarcella
SAN MARCO IN LAMIS – Angelo Cera Raffaele Daniele, Michele Merla, Tiziano Paragone, Antonio Turco
SAN NICANDRO GARGANICO – Antonio Berardi, Vincenzo Marinacci, Matteo Vocale
SANT’AGATA DI PUGLIA – Andrea Del Vento, Pietro Bove
VIESTE – Gianluca Citoli, Giuseppe Nobiletti
ZAPPONETA – Giuseppe Riontino, Vincenzo Riontino
Provincia di Lecce
ALESSANO – Osvaldo Stendardo, Francesca Torsello
ALLISTE – Alessio De Vitis, Antonio Ermenegildo Renna, Renato Rizzo
CANNOLE – Leandro Rubichi
CAPRARICA DI LECCE – Paolo Greco
CASTRIGNANO DEL CAPO – Francesco De Nuccio, Santo Papa, Francesco Petracca
CAVALLINO – Bruno Ciccarese Gorgoni, Giampaolo Falco, Antonella Morciano, Mario Giacinto Petracca
COLLEPASSO – Laura Manta, Antonio Lucio Russo, Salvatore Perrone, Mario Vecchio
DISO – Alessandro Arseni, Salvatore Coluccia
GALLIPOLI – Flavio Fasano, Stefano Minerva, Luca Murra
LIZZANELLO – Costantino Giovannico, Fulvio Pedone, Maria Lucia Santoro
MELISSANO – Alessandro Conte, Luigi Ricchello
NARDÒ – Carlo Falangone, Cosimo Damiano Frasca, Stefania Ronzino, Giuseppe Mellone
NOCIGLIA – Massimo Martella, Vincenzo Vadrucci
PATÙ – Gabrielle Abaterusso, Francesco De Nuccio
POGGIARDO – Antonio Ciriolo, Cecilia Toma
SANARICA – Pasqualina Perrone, Salvatore Sales
SPECCHIA – Francesco Biasco, Anna Laura Remigi
TAURISANO – Luigi Guidano, Giuseppe Maglie, Raffaele Stasi
TAVIANO – Biagio Salvatore Palamà, Giuseppe Tanisi, Leonardo Tunno
TREPUZZI – Katia Orlandi, Giuseppe Maria Taurino
UGENTO – Salvatore Chiga, Carlo Antonio Frisotti, Ezio Garzia, Giulio Fernando Lisi
Provincia di Taranto
AVETRANA – Luigi Conte, Antonio Iazzi
FRAGAGNANO – Francesco Fischetti, Giuseppe Fischetti
GINOSA – Raffaele Calabrese, Paolo Costantino, Vito Parisi, Patrizia Ratti
GROTTAGLIE – Ciro D’Alò, Vincenzo Lenti, Maria Santoro, Alfredo Traversa
MASSAFRA – Gaetano Castiglia, Cosimo Convertino, Fabrizio Quarto, Domenico Santoro, Gaia Silvestri
MONTEPARANO – Cosimo Birardi, Maristella Carabotto
SAN GIORGIO IONICO – Anna Carmen Carabotto, Cosimo Fabbiano, Roberto Russo
STATTE – Francesco Andrioli, Caterina Madaro
TORRICELLA – Michele Schifone, Francesco Turco
elenco diffuso dal ministero dell’Interno