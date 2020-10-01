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Puglia: due milioni di dosi di vaccino antinfluenzale Dai prossimi giorni i medici di base potranno effettuare le vaccinazioni

1 Ottobre 2020
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La Regione Puglia ha acquistato due milioni di dosi di vaccino antinfluenzale. L’Asl Bari ha provveduto all’approvvigionamento quale centrale unica di acquisto.

Nelle prossime ore le aziende sanitarie locali disporranno le vaccinazioni per il personale sanitario, quindi dai prossimi giorni i medici di base effettueranno le vaccinazioni per la popolazione. Il vaccino antinfluenzale ovviamente non protegge dal corona virus ma, fra le altre cose, aiuta ad escludere (o quasi) sintomi per i quali possa ingenerarsi confusione.


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