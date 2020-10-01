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Giuseppe Conte inaugurerà domani la Fiera del Levante Il presidente del Consiglio a Bari di ritorno da Bruxelles

1 Ottobre 2020
conte telefono 8 860 600

Il presidente del Consiglio sarà domani a Bari per inaugurare alle 18 la Fiera del Levante. Alla cerimonia prenderanno parte anche alcuni ministri. Giuseppe Conte sarà in Puglia proveniente da Bruxelles dove parteciperà al Consiglio europeo.


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