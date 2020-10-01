Il presidente del Consiglio sarà domani a Bari per inaugurare alle 18 la Fiera del Levante. Alla cerimonia prenderanno parte anche alcuni ministri. Giuseppe Conte sarà in Puglia proveniente da Bruxelles dove parteciperà al Consiglio europeo.
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