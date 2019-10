Il carico era in un tir che viaggiava verso Brindisi per l'imbarco

Le oloturie sono specie protetta del nostro mare. In Puglia soprattutto e nel mare tarantino in particolare sono presenti a caratterizzare un ecosistema dagli equilibri delicatissimi. Ne è vietata la pesca con decreto ministeriale.

Nel mercato asiatico sono invece merce ricercatissima e costosissima. Chissà quale traffico fosse in piedi, da e verso dove, per le quattro tonnellate di oloturie sequestrate dalla Guardia costiera. Il tir con targa greca intercettato in territorio di Fasano viaggiava alla volta di Brindisi e sarebbe poi stato imbarcato per la Grecia. E da lì chissà. Il carico dell’autoarticolato: quattro tonnellate di oloturie in 228 secchi. Le oloturie ancora vive sono state rigettate in mare. Il conducente del tir è stato denunciato.