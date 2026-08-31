Di seguito il comunicato:

Il nuovo libro di Maria Sorrento pubblicato da Mazzanti Libri nella collana Meta Liber

Ci sono momenti nei quali la vita sembra oscurarsi completamente. Ma un’eclissi, per sua natura, non dura per sempre.

È attorno a questa immagine che Maria Sorrento costruisce Le eclissi. Stella, dal buio alla luce, il nuovo libro pubblicato da Mazzanti Libri – Meta Liber.

Protagonista è Stella, una donna che fin dall’infanzia impara a conoscere la paura e il desiderio di fuggire da una realtà troppo stretta. Dalla Puglia approda a Roma inseguendo il sogno dello spettacolo e si ritrova immersa nell’Italia della televisione, dei locali della capitale, degli artisti e dei personaggi celebri.

Il sogno, tuttavia, è soltanto una delle molte vite di Stella. Alla ricerca del successo si affiancano gli affetti, le perdite, gli amori, le contraddizioni e una progressiva scoperta di se stessa.

Accanto a lei c’è Giovanni, uomo della politica e delle istituzioni, con il quale Stella condivide un legame complesso e profondo. Un drammatico incidente stradale sconvolgerà le loro esistenze, trasformando la storia in una lotta contro la rassegnazione e contro quel buio che Stella conosce fin da bambina.

Le eclissi è così un racconto di cadute e ripartenze, fragilità e ostinazione, nel quale la luce non rappresenta l’assenza del dolore, ma la capacità di attraversarlo.

Sul fondo scorre anche un ritratto dell’Italia tra spettacolo, televisione, politica e costume, popolato da luoghi, atmosfere e figure riconoscibili di un’epoca.

Il volume è pubblicato nel sistema Meta Liber, il progetto brevettato da ME Publisher – Mazzanti Libri che unisce il libro cartaceo a contenuti multimediali fruibili attraverso l’app dedicata.

L’edizione comprende inoltre l’audiolibro letto da Anastasia Aguzzi, disponibile gratuitamente nel Servizio App Libro Parlato Lions per le persone con difficoltà di lettura.

Perché anche quando tutto sembra oscurarsi, un’eclissi rimane soltanto un passaggio: da qualche parte, dietro il buio, la luce continua a esserci.

Maria Sorrento è nata a Taranto. Da bambina sognava di entrare nel mondo dello spettacolo. Le tende della sua stanza erano il sipario. Il sipario vero si aprì a 22 anni nella città dell’arte, del cinema, della televisione: Roma. Abbandonò l’idea di essere una cantante e divenne impresaria teatrale. La sua strada si incrociò con quella di un giovane politico. Le vicissitudini che ne connotarono la vita, personale e di coppia, fecero maturare anche le sue doti di forte caparbietà.