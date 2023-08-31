Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Riprende il ciclo di incontri “R.A.D.I.C.I – Le giornate della RECUPA”, ideato dalle associazioni Laverdevia e ABAP Aps, con due eventi dedicati a “Il potere degli alberi e dei boschi”. Numerosi gli ospiti della Masseria La Recupa di Scardinale, a Gravina in Puglia, che nelle giornate del 2 e del 9 settembre guideranno i partecipanti alla scoperta del potere del “popolo verde”. Fra questi, Massimo Trotta, autore del libro “Il potere degli alberi”, che affiancherà le voci e le testimonianze di chi opera affinché venga riconosciuto e valorizzato il ruolo degli alberi e dei boschi: Maria Rosaria Dibendetto e Gaia Marra dell’associazione “Alberi per la Vita”; Lucia Difonzo del “Gelso Abba” di Altamura; Nicola Morea e Giuseppe Candela, del Comune di Irsina; Gianni Signorile del Bosco di Monteferraro. Inoltre, nel corso dei due appuntamenti, ammireremo la mostra fotografica “Dalla A alla B: Alberi e Boschi” di Michele Carnimeo, potremo fotografare due alberi monumentali siti nella masseria Recupa di Scardinale, cercando di catturarne in immagini il potere, e ci inoltreremo nel bosco Difesa Grande in compagnia di Giuseppe Lapolla e Marcello Mastrorilli, fino alla quercia dedicata al musicista Ezio Bosso.

Alberi e boschi hanno una profonda influenza sull’ambiente e sulla vita degli esseri umani poiché, oltre a contribuire all’equilibrio ecologico – producendo ossigeno, assorbendo anidride carbonica e fornendo habitat a diverse specie -, generano benefici per la salute mentale, contribuendo a ridurre lo stress e ad aumentare il benessere.

Gli eventi ideati dalle associazioni Laverdevia e ABAP Aps mirano a far conoscere i rischi legati ai fenomeni di deforestazione, disboscamento e degrado forestale, la desertificazione e l’erosione del suolo, analizzando i contenuti dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) numero 15 dell’Agenda 2030 dell’ONU “Vita sulla Terra” che si focalizza sulla protezione, il ripristino e l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri. Questi sforzi sono cruciali per preservare la diversità biologica, proteggere le risorse idriche, mitigare il cambiamento climatico e sostenere le comunità locali dipendenti dalle risorse forestali. L’Agenda 2030 sottolinea l’importanza di affrontare le sfide ambientali in modo integrato, coinvolgendo governi, organizzazioni internazionali, società civile e settore privato. La protezione dei boschi gioca un ruolo essenziale nel conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e garantire un futuro migliore per il pianeta e le persone che lo abitano.

Il programma

Sabato 2 settembre 2023

h 11:00 Alma Sinibaldi, ABAP Aps, e Vincenzo Coppa, Laverdevia – introduzione alle giornate

h 11:30 Maria Rosaria Dibenedetto e Gaia Merra – Alberi per la vita: insegnare ad amare gli alberi

h 12:00 Lucia Difonzo – il Gelso “Abba” di Altamura;

h 12:30 Nicola Morea e Giuseppe Candela – Comune di Irsina: il bosco di Verrutoli di Irsina.

Sabato 9 settembre 2023

h 10:30 Giuseppe Lapolla e Marcello Mastrorilli – una conversazione sui boschi e sull’agricoltura (passeggiando nel Bosco Difesa Grande con visita alla quercia dedicata a Ezio Bosso);

h 16:00 Gianni Signorile – “Monteferraro: un bosco tutelato dal basso”;

h 17:00 Massimo Trotta, presentazione del libro “Il potere degli alberi”;

h 19:30 “To be or not to be” di e con Silvana Kuhtz, Andrea Gargiulo e Lisa Manosperti: uno spettacolo nell’atmosfera dell’epoca jazz.

Mostra fotografica “Dalla A alla B: Alberi e Boschi” di Michele Carnimeo e contest fotografico per i partecipanti agli eventi.

Informazioni: 345.4146026

Il ciclo di eventi R.A.D.I.C.I. è finanziato da PNRR – M1C3 Turismo e Cultura – Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” ‘Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale’ approvato dalla Regione Puglia, ente attuatore, con D.G.R. n.475 del 07/04/2022 e D.D. Sez Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali n. 40 dell’8 aprile 2022; fondi dell’Unione europea-NextGenerationEU, gestiti dal Ministero della Cultura.