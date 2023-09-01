Inizio di settembre con temperature non elevatissime in Italia. Come accade da qualche giorno, oggi si prospetta il codice verde per tutte le città campione in tema di ondate di calore ed altrettanto domani. Peraltro nei prossimi giorni, stando alle previsioni, si verificherà un colpo di coda del caldo intenso, anche in Puglia.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
|Citta’
|31/08/2023
|01/09/2023
|02/09/2023
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)