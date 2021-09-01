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Scuola, trasporti, università: green pass obbligatorio da oggi No green pass intenzionati a bloccare 54 stazioni ferroviarie italiane fra cui alcune in Puglia

1 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Con il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto sono definiti ulteriori utilizzi della Certificazione verde Covid-19 sui mezzi di trasporto e in ambito scolastico e universitario.

Trasporti

Dal 1° settembre la Certificazione verde Covid-19 è necessaria per viaggiare su:

  • aerei
  • navi e traghetti interregionali (tranne nello Stretto di Messina)
  • treni Intercity, Intercity notte e alta velocità
  • autobus che collegano più di due regioni
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

L’obbligo non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale o che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (CTS), non possono vaccinarsi.

Scuola

Dal 1° settembre 2021 la Certificazione verde Covid-19 è obbligatoria per il personale scolastico.

Chi non possiede la Certificazione risulta assente ingiustificato,  dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso.

Università

La certificazione è obbligatoria per il personale universitario e per gli studenti (sono previsti controlli a campione).

—–

Il ragionamento fatto è questo: non fanno partire noi? Non parte nessuno. Così i no green pass vogliono bloccare oggi 54 stazioni ferroviarie in Italia fra cui alcune pugliesi, essenzialmente nella zona crntrosettentrionale della regione Bari compresa.


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