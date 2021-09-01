Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Con il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto sono definiti ulteriori utilizzi della Certificazione verde Covid-19 sui mezzi di trasporto e in ambito scolastico e universitario.

Trasporti

Dal 1° settembre la Certificazione verde Covid-19 è necessaria per viaggiare su:

aerei

navi e traghetti interregionali (tranne nello Stretto di Messina)

treni Intercity, Intercity notte e alta velocità

autobus che collegano più di due regioni

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

L’obbligo non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale o che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (CTS), non possono vaccinarsi.

Scuola

Dal 1° settembre 2021 la Certificazione verde Covid-19 è obbligatoria per il personale scolastico.

Chi non possiede la Certificazione risulta assente ingiustificato, dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso.

Università

La certificazione è obbligatoria per il personale universitario e per gli studenti (sono previsti controlli a campione).

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Il ragionamento fatto è questo: non fanno partire noi? Non parte nessuno. Così i no green pass vogliono bloccare oggi 54 stazioni ferroviarie in Italia fra cui alcune pugliesi, essenzialmente nella zona crntrosettentrionale della regione Bari compresa.