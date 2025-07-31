Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si apre venerdì 1 agosto, per proseguire fino al 25 agosto, “𝐀 𝐓𝐮𝐛𝐨!” – Storie di bande, comunità e sentimento pugliese, il festival che trasforma Corato (Ba) nel cuore pulsante della cultura bandistica italiana.

Primo appuntamento alle ore 21 nel Chiostro di Palazzo di Città (piazza Cesare Battisti angolo Corso Garibaldi), edificio degli inizi del 1500 che era Convento dei Minori Osservanti dedicato a san Cataldo. Il chiostro, caratteristico per i suoi archi ogivali tardogotici poggianti su pilastri, accoglierà il Gran Concerto Bandistico “Paolo Falcicchio” Città di Gioia del Colle (Ba), storica formazione oggi diretta dal M° Giuseppe Gregucci. Ingresso libero.

A TUBO, UN MESE DI BANDE

Sei appuntamenti con la pura tradizione musicale delle bande e un variegato programma che spazia da celebri pagine sinfoniche e operistiche a pezzi inediti e opere scritte specificamente per formazioni di soli fiati. Ad interpretarlo saranno alcune delle più storiche formazioni pugliesi e del Sud Italia.

Questi i contenuti del Festival Bandistico diretto da Aldo Caputo che, fin dalle sue origini, si propone come occasione di valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico di cui la Puglia è tra le maggiori rappresentanti nel Paese.

I primi tre appuntamenti saranno accolti nel chiostro del Palazzo di città, gli altri tra le vie del centro storico e la cassa armonica di Piazza Cesare Battisti, collegandosi con i solenni festeggiamenti del patrono San Cataldo.

Le bande musicali animeranno il centro storico coratino, grazie al supporto del Comune di Corato, con la direzione artistica del maestro Aldo Caputo e l’organizzazione di PugliArmonica, con il patrocinio della Regione Puglia.

“𝐀 𝐓𝐮𝐛𝐨! rientra nel programma di eventi estivi “Sei la mia città – L’estate a Corato” del Comune di Corato.

A TUBO! DATA PER DATA

Dopo l’appuntamento di domani, 1 agosto, si prosegue venerdì 8 agosto sempre nel Chiostro di Palazzo di Città: sarà la volta degli ospiti molisani, i musicisti della Grande Orchestra di Fiati Città di Termoli – “Giuseppe Ragni” diretta dal M° Gianluca Greco e nata dall’unione di numerosi artisti aventi come obiettivo la valorizzazione della tradizione storico-bandistica italiana; mercoledì 20 agosto torna a Corato e nella rassegna A Tubo! il Gran Concerto Bandistico “Luciano Vinella” Città di Castellana Grotte (Ba) guidato dal M° Grazia Donateo.

Si concentreranno tra sabato 23 a lunedì 25 agosto i successivi appuntamenti del festival, che prosegue intersecandosi con la programmazione della Festa di San Cataldo, diventando, in qualche modo, la colonna sonora delle celebrazioni.

Sabato 23 agosto alle ore 19.00 Giro di banda per le vie del centro cittadino e alle ore 21.30 Concerto in cassa armonica, in piazza Cesare Battisti con la Banda di Corato “Raffaele Miglietta”, con la direzione del M° Gennaro Sibilano.

Domenica 24 agosto per le vie del centro cittadino alle ore 10 Giro di banda e alle 11 il tradizionale matinée bandistico, immancabile nel giorno del santo. Alle ore 22 Concerto in cassa armonica, in piazza Cesare Battisti, con il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie (Bat) “Biagio Abbate” guidato dal M° Benedetto Grillo.

Lunedì 25 agosto, in occasione della processione di San Cataldo, alle ore 19 Giro di banda per le vie del centro cittadino e alle 21.30 in Cassa armonica Gran Concerto Bandistico “Michele Lufrano” Città di Triggiano diretto dal M° Davide Abbinante.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

Beniamino Marcone, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Corato: “Questo festival non è solo un evento, ma un vero e proprio omaggio alla nostra ricca tradizione musicale, un patrimonio che affonda le sue radici nella storia e nell’anima della nostra terra. È un’occasione preziosa per valorizzare e promuovere il talento delle nostre formazioni bandistiche, custodi di melodie che hanno scandito e continuano a scandire la vita delle nostre città, raccontando storie di festa, devozione e appartenenza”.

Aldo Caputo, direttore artistico: “Continuiamo il percorso di valorizzazione della banda in tutte le sue forme. La banda è testimone secolare di un patrimonio che va sostenuto e protetto. Sarà un’edizione straordinaria, A Tubo! è ormai un palcoscenico prestigioso, riconosciuto sia per la qualità delle formazioni sia per l’alto livello del pubblico.”

Dettagli sulle pagine social A Tubo! Festival

Info festivalatubo@gmail.com

Azzurra De Razza

Addetto stampa

3387755897 – azzurraderazza@gmail.com

PROGRAMMA

● 01 agosto

Ore 21.00 – chiostro del palazzo di Città

Gran Concerto Bandistico “Paolo Falcicchio” Città di Gioia del Colle (Ba)

Direttore Giuseppe Gregucci

● 08 agosto

Ore 21.00 – chiostro del palazzo di Città

Grande Orchestra di Fiati “Giuseppe Ragni” Città di Termoli (Cb)

Direttore Gianluca Greco

● 20 agosto

Ore 21.00 – chiostro del palazzo di Città

Gran Concerto Bandistico “Luciano Vinella” Città di Castellana Grotte (Ba)

Direttrice Grazia Donateo

● 23 agosto – Festa patronale in onore di San Cataldo

Ore 19 – Giro di banda per le vie del centro cittadino

Ore 21.30 – Concerto in cassa armonica – piazza Cesare Battisti

Banda di Corato “Raffaele Miglietta”

Direttore Gennaro Sibilano

● 24 agosto – Festa patronale in onore di San Cataldo

Ore 10 – Giro di banda per le vie del centro cittadino

Ore 11 – Matinèe bandistico

Ore 22 – Concerto in cassa armonica – piazza Cesare Battisti

Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie (Bat) “Biagio Abbate”

Direttore Benedetto Grillo

● 25 agosto – festa patronale in onore di San Cataldo

Ore 19 – Giro di banda per le vie del centro cittadino

Ore 21.30 – concerto in cassa armonica – piazza Cesare Battisti

Banda Città di Triggiano (Ba) “Michele Lufrano”

Direttore Davide Abbinante