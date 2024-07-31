Di seguito il comunicato:



Torna il viaggio nell’innovazione in agricoltura. Dopo le tappe dedicate al kiwi e al pomodoro, l’avventura prosegue con l’uva da tavola.



L’appuntamento con l’ultima Grape Exhibition 2024 è per giovedì 1 agosto alle ore 16.00 presso la società agricola San Luca Società Semplice.



Situata a Statte, nel Tarantino, l’azienda farà da cornice all’ultima tappa del viaggio targato Fruit Communication e Doctor Farmer che, gratuita e aperta a tutti, ruoterà attorno a tre focus principali. Innovazione varietale, corretto approccio alla difesa della coltura e importanza dell’irrigazione efficiente saranno infatti i temi all’ordine del giorno e di cui parleranno gli agronomi Maurizio Simone e Marco Tempesta del servizio tecnico di AVI.

Ma non solo. Accanto alle relazioni degli esperti, non mancheranno gli interventi a cura dei referenti delle aziende partner dell’evento.

In particolare, nel corso di quest’ultima Grape Exhibition, prenderanno la parola:

Andreas Storti per Abomin;

Luigi Evangelista per Gowan;

Mattia Miraglia per Basf;

Simona Alfonso per Alfonso Lorenzo;

Nicola Di Corrado per Suterra;

Nicolas Valenzano per Maggio srl che affiancherà al suo contributo delle prove dimostrative con le macchine agricole.

Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali regolarmente iscritti anche in questo caso è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

Accanto all’approfondimento e allo scambio di informazioni, però, non mancherà la convivialità. A chiudere l’ultima Exhibition ci penserà infatti un buffet offerto dagli organizzatori che – tra prodotti locali e un flûte di prosecco – sancirà così la fine del viaggio 2024 dedicato all’innovazione in agricoltura.

Un viaggio che, dopo aver raccontato di uva, kiwi e pomodoro, è ora pronto a tornare in Puglia per collezionare anche l’ultimo fermo immagine al profumo d’estate, grappoli e novità più interessanti dal comparto.

Link di iscrizione: https://forms.gle/J7u2cL2QoxmpcRhq7

Link per raggiungere l’azienda: https://bit.ly/4eRqiz7