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4 Maggio 2026
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Meglio di Mancini l’imbattibile: Puglia, migliore spot promozionale fra le regioni Giornale specializzato: quello del produttore di Martina Franca è un cortometraggio d'autore

1 Agosto 2021
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Secondo la Gazzetta del pubblicitario, un’estate autarchica ancor più della precedente ha rappresentato la necessità per i territori di promuovere fortemente le rispettive risorse turistiche. Ogni regione ha commissionato, ad esempio, uno o più spot non disdegnando l’impiego di testimonial. Come l’italiano del momento, l’imbattibile Roberto Mancini, per le Marche, o Red Canzian per il Veneto. La Gazzetta del pubblicitario ha esaminato i vari contenuti promozionali ed ha ritenuto quello della Puglia, regia di Francesca Muci, prodotto da Cesare Fragnelli, il migliore. Perché? Trattasi di un cortometraggio d’autore.

Regioni italiane e promozione territoriale: la top 10 dei migliori spot del 2021

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