Secondo la Gazzetta del pubblicitario, un’estate autarchica ancor più della precedente ha rappresentato la necessità per i territori di promuovere fortemente le rispettive risorse turistiche. Ogni regione ha commissionato, ad esempio, uno o più spot non disdegnando l’impiego di testimonial. Come l’italiano del momento, l’imbattibile Roberto Mancini, per le Marche, o Red Canzian per il Veneto. La Gazzetta del pubblicitario ha esaminato i vari contenuti promozionali ed ha ritenuto quello della Puglia, regia di Francesca Muci, prodotto da Cesare Fragnelli, il migliore. Perché? Trattasi di un cortometraggio d’autore.