Esposto alla Procura della Repubblica di Lecce presentato dal Codacons per la serata del popolare dj francese Bob Sinclar in una discoteca di Gallipoli, regolarmente autorizzata dalla prefettura di Lecce con una capienza ridotta. L’associazione dei consumatori invoca chiarezza «sull’operato di organizzatori e di chi ha autorizzato l’evento, e della stessa Regione Puglia-evidenzia in una nota-. Le immagini della serata testimoniano un assembramento assurdo presso il locale, con migliaia di giovani accalcati uno sull’altro e sprovvisti di mascherina».