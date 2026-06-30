Di seguito il comunicato:
Il primo luglio a San Marzano di San Giuseppe, noto centro italoalbanese della Puglia, presso il Santuario Madonna delle Grazie alle 20.00 l’associazione “Donne Arbëresh” vi invita a partecipare alla proiezione del cortometraggio “Rosalina”, registrato in lingua arbëreshe e sottotitolato in italiano (il miracolo antropologico, secondo Pasolini). A seguire presentazione dell’opuscolo “Tarantismo e preghiere popolari nell’Arberia Tarentina” del ricercatore Damiano Nicolella, pubblicato a cura della stessa associazione. L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia. Ingresso libero.