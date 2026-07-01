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11 Giugno 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo esclusa parte del foggiano Protezione civile, previsioni meteo

1 Luglio 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi
cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 


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