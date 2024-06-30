Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:

Dall’1 al 5 luglio 2024, presso l’aula 3 di Studium 6 (via di Valesio, Lecce), si svolgerà “The Musical Culture of Megalē Hellas and Sicily”, il seminario estivo, organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, sulla musica antica greca e romana (comitato scientifico Daniela Castaldo, Alessandra Manieri, Massimo Raffa). Il seminario rientra nelle iniziative promosse dal MOISA, la società internazionale degli studi sulla musica antica greca e romana.

I Seminari estivi di MOISA (www.moisasociety.org) si tengono dal 2004 e vedono la partecipazione di studenti e studiosi provenienti da diversi continenti. Seguendo il consueto format (nato a Corfù e poi riproposto per alcuni anni a Riva del Garda e a Bressanone), il programma che si svolgerà nell’Università del Salento prevede sessioni mattutine, dedicate allo studio di uno o più testi su uno specifico argomento e una serie di conferenze pomeridiane e serali su altri temi di interesse.

Il Seminario sarà incentrato quest’anno sulla civiltà musicale della Magna Grecia e della Sicilia, tema che verrà affrontato dal punto di vista dell’archeologia, della teoria musicale, dell’organologia e della letteratura.

“Realizzare il seminario di Moisa a Lecce è per noi un onore”, commenta Massimo Raffa, docente di Musicologia e Storia della Musica all’Università del Salento. “Crediamo che non ci sia luogo più adatto per indagare lo specifico della cultura musicale della Magna Grecia. Alle relazioni scientifiche si affiancheranno momenti performativi, che vedranno impegnati sia specialisti del repertorio greco antico sia, per la prima volta, la band degli studenti del DAMS, in un fruttuoso dialogo tra passato e presente”.