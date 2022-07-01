Terzo giorno di codixe rosso per Bari. Domani sarà il quarto ed al capoluogo pugliese si aggiungeranno altre città campione in Italia, al livello massimo delle ondate di calore secondo il bollettino del ministero della Salute.
Ieri precipitazioni effimere e qualche breve temporale nella zona centrale della Puglia.
|Citta’
|30/06/2022
|01/07/2022
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)