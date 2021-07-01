Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 1 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 6.204 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 40 casi positivi: 5 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.682.225 test.

244.012 sono i pazienti guariti.

2.727 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.381 così suddivisi:

95.200 nella Provincia di Bari;

25.591 nella Provincia di Bat;

19.813 nella Provincia di Brindisi;

45.161 nella Provincia di Foggia;

26.950 nella Provincia di Lecce;

39.485 nella Provincia di Taranto;

814 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 1.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/1gH3b