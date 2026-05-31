Di seguito un comunicato diffuso da Fipav Puglia:

È il punto messo a terra da Federico Zambolin a far esplodere la festa della Socaf Vero Volley Monza. Sul taraflex del Palazzetto dello Sport di Tricase, davanti ad una splendida cornice di pubblico, la formazione lombarda supera Volley Treviso per 3-0 (25-21, 25-23, 25-19) e conquista il titolo di Campione d’Italia Under 15 Maschile 2025/26 al termine delle BigMat Finali Nazionali disputate nel Capo di Leuca.

La squadra allenata da Riccardo Ballabio completa così una settimana da protagonista. Dopo aver chiuso al primo posto il Girone E con le vittorie su Trentino Volley e Invicta Volley Ball e la sconfitta contro Materdomini Volley, Monza ha superato Volley Parella Torino nei quarti di finale e Hokkaido Pallavolo Bologna in una combattutissima semifinale risolta al tie-break, guadagnandosi il diritto di giocare l’ultimo atto della manifestazione.

Dall’altra parte della rete una brillante Volley Treviso, prima classificata nel Girone F davanti a Volley Parella Torino, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Roomy Giunic, capace poi di eliminare Materdomini Volley nei quarti e Allianz Diavoli Rosa in semifinale.

La finale ha premiato la maggiore continuità della formazione lombarda. Trascinata dai 19 punti del capitano Samuele Monti, miglior realizzatore dell’incontro, Monza ha costruito il proprio successo grazie ad una prestazione completa, impreziosita da 8 muri punto e 6 ace di squadra. Per Treviso il miglior realizzatore è stato Gregorio Semenzato con 11 punti personali.

A dirigere la finale sono stati il primo arbitro Francesco Saverio Messa di Roma e il secondo arbitro Gerardo Iula di Salerno, coadiuvati dal segnapunti Milena Pazzi di Modena e dall’assistente segnapunti Alessandro Baldi Forti di Reggio Emilia.

Premi individuali

Sono stati assegnati i riconoscimenti individuali delle BigMat Finali Nazionali Under 15 Maschili 2025/26, consegnati dal presidente del Comitato Regionale FIPAV Puglia Paolo Indiveri e dall’ex libero della Nazionale italiana Mirko Corsano.

Il premio di MVP della manifestazione è stato assegnato a Federico Mingazzini (Socaf Vero Volley Monza), protagonista del percorso che ha portato la formazione lombarda alla conquista del titolo italiano.

Questi gli altri riconoscimenti individuali:

Miglior palleggiatore: Alessandro Manci (Hokkaido Pallavolo Bologna)

Miglior libero: Gabriele Sartor (Volley Treviso)

Miglior centrale: Federico Zambolin (Socaf Vero Volley Monza)

Miglior attaccante: Riccardo Guaro (Allianz Diavoli Rosa)

Un riconoscimento ai giovani protagonisti di una settimana che ha confermato l’elevato livello tecnico della pallavolo giovanile italiana e il valore delle BigMat Finali Nazionali Under 15 Maschili.

Risultati Finali

Finale 1°-2° posto

Socaf Vero Volley Monza – Volley Treviso 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Finale 3°-4° posto

Allianz Diavoli Rosa – Hokkaido Pallavolo Bologna 3-2 (27-25, 22-25, 13-25, 25-12, 16-14)

Finale 5°-6° posto

Cucine Lube Civitanova – Colombo Genova Farmacia Ghersi 3-0 (25-16, 28-26, 25-17)

Finale 7°-8° posto

Materdomini Volley – Volley Parella Torino 3-0 (25-13, 34-32, 25-23)

Classifica finale BigMat Finali Nazionali U15 Maschili 2025/26

1. Socaf Vero Volley Monza, 2. Volley Treviso, 3. Allianz Diavoli Rosa, 4. Hokkaido Pallavolo Bologna, 5. Cucine Lube Civitanova, 6. Colombo Genova Farmacia Ghersi, 7. Materdomini Volley, 8. Volley Parella Torino, 9. Trentino Volley, 10. CDP Fenice Roma Pallavolo, 11. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 12. Cocciolo Multiservice V. SGF, 13. Invicta Volley Ball, 14. Roomy Giunic, 15. Volley Casoria, 16. Marino Pallavolo CV Bulls, 17. Estende Futura, 17. Kioene Padova, 17. Tonoli-Nyfil, 17. Leporano Volley, 21. Lab Travel Mercatò Cuneo, 21. Sir Mericat Rossa, 21. Romeo Volley Meta, 21. ASD Murate, 25. Cus Cagliari, 25. Aurora Volley Ururi, 25. Remax Venere Pall. Chieti 1996, 25. SSV Bozen.

Roster Campioni d’Italia

Socaf Vero Volley Monza: Edoardo Panzeri, Mattia Bertino D’Alessandro, Matteo Ballabio, Ariele Storini, Federico Carchidio, Samuele Monti, Lorenzo Cislaghi, Federico Maria Rovere, Federico Zambolin, Mattia Speltra, Mattia Boffi, Lorenzo Morini, Federico Mingazzini, Simone Keller. Allenatore: Riccardo Ballabio. Secondo allenatore: Alessio Mazzoleni. Dirigente accompagnatore: Sara Ballabio.

Dichiarazioni

Riccardo Ballabio (allenatore Socaf Vero Volley Monza): «È uno Scudetto bellissimo. Arrivare alle finali nazionali quest’anno è stato difficilissimo e riuscire a vincere con un gruppo in cui molti ragazzi sono addirittura sotto età ci rende ancora più orgogliosi. Siamo partiti da lontano, abbiamo costruito un percorso importante e oggi faccio ancora fatica a credere a quello che abbiamo fatto».

Samuele Monti (capitano Socaf Vero Volley Monza): «Lo sognavamo e ci siamo riusciti. È stata una stagione piena di imprevisti e difficoltà, ma siamo stati molto bravi a superarle. Dietro questo Scudetto ci sono lavoro quotidiano, sacrificio, impegno e tanta voglia di giocare pallavolo».

Paolo Indiveri (Presidente CR FIPAV Puglia): «Trovare palazzetti pieni, vedere entusiasmo e ricevere i complimenti delle società partecipanti è una grandissima soddisfazione per il Comitato Regionale FIPAV Puglia e per il Comitato Territoriale FIPAV Lecce. La nostra forza è stata quella di coinvolgere le società del territorio, vera linfa vitale di questi eventi».

Pierandrea Piccinni (Presidente CT FIPAV Lecce): «È stato un evento straordinario, andato oltre ogni aspettativa. Tutte le piazze che hanno ospitato le gare si sono entusiasmate e hanno entusiasmato il pubblico. È stato uno sforzo collettivo che ha coinvolto società, volontari, istituzioni e tutto il territorio».

Il bilancio della manifestazione

Le BigMat Finali Nazionali Under 15 Maschili hanno portato per la prima volta nel Capo di Leuca una Finale Nazionale Giovanile FIPAV di questa portata. Ventotto squadre provenienti da tutta Italia, oltre 400 atleti coinvolti, 68 gare disputate tra Tricase, Alessano, Corsano, Specchia e Presicce-Acquarica hanno animato cinque giorni di grande pallavolo.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo con il coordinamento del Comitato Regionale FIPAV Puglia e del Comitato Territoriale FIPAV Lecce, ha potuto contare sul supporto della Regione Puglia, dei Comuni coinvolti, delle società del territorio, dei volontari e di una rete di imprenditori locali che hanno contribuito al successo dell’evento.

Albo d’Oro Under 15 Maschile

Socaf Vero Volley Monza (2025/26), Mint Vero Volley Monza (2024/25), Scuratti Desio Volley Brianza (2023/24), Volley Treviso (2022/23), Cucine Lube Civitanova (2021/22), Diavoli Rosa (2020/21), Diavoli Rosa Brugherio (2018/19), Colombo Volley Genova (2017/18), Axa Colombo Genova (2016/17), Materdomini Volley.it Castellana (2015/16 e 2014/15), Volley Treviso (2013/14), Volley Segrate 1978 (2012/13), Bricofer Velletri (2002/03), Cogema Rollo BCR Aci Castello (2001/02), Casa Modena Unibon (2000/01) e le precedenti vincitrici della manifestazione dal 1974/75.

La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, con il coordinamento del CR FIPAV Puglia e del CT FIPAV Lecce, il supporto della Regione Puglia, dei Comuni di Tricase, Alessano, Corsano, Specchia e Presicce-Acquarica, delle società del territorio e dei numerosi volontari impegnati nell’organizzazione dell’evento.