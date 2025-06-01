Di seguito un comunicato diffuso da Confesercenti Puglia:

La domanda estera si attesta sul 45percento e continua a trainare il comparto turistico pugliese. In calo gli italiani, nonostante il 2 giugno sia una festa prettamente italiana, i turisti che scelgono la nostra regione sono tedeschi, francesi, argentini, brasiliani, rallentano i flussi americani a causa della politica trumpiana. Lo stima Confesercenti Puglia in base ad un indagine condotta dal Centro studi turistici di Firenze.

L’esodo per la festa della Repubblica che anticipa l’estate sceglie le città d’arte, quelle di mare, le collinari, ma anche l’entroterra con le masserie, il cicloturismo.

‘Il contributo dei mercati esteri – dichiara Benny Campobasso, presidente Confesercenti Puglia – si rivela sempre più determinante per sostenere la crescita del comparto. Rispetto ai mesi scorsi che hanno registrato una discreta attività dell’extralberghiero, adesso si nota un balzo in avanti delle strutture alberghiere. Il sorpasso delle presenze straniere è un segnale importante che testimonia l’attrattività internazionale del nostro Paese, ma anche la necessità di rafforzare il posizionamento dell’Italia nel mercato globale. La concorrenza delle destinazioni lowcost del Mediterraneo, in particolare per il turismo balneare, è forte e rischia di pesare sempre di più. La risposta non può essere una gara al ribasso sui prezzi, ma un investimento continuo nella qualità dell’offerta: non solo quella delle strutture ricettive, ma dell’intero sistema dell’accoglienza, dei servizi, delle infrastrutture, della promozione e della cura del territorio. Sarebbe opportuno anche rivedere il sistema di oneri fiscali che gravano sui turisti che vengono in Italia, dall’imposta di soggiorno ad un’IVA sui prodotti turistici più alta di nostri molti competitor. Solo così possiamo affrontare con successo le sfide che ci attendono e consolidare in modo duraturo uno dei comparti più vitali della nostra economia’.