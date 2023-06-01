L’immagine di home page si riferisce all’area esterna del centro commerciale in zona Paolo VI. L’immagine sotto, tratta da video, si riferisce all’ingresso del centro commerciale.

Taranto, anche con la zona occidentale della provincia, è interessata nel primo pomeriggio dall’intensa precipitazione. Maltempo per l’intera Puglia fino a sera.

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:



Le copiose precipitazioni atmosferiche di questo pomeriggio hanno creato disagi limitati al quartiere Paolo VI. Fortunatamente si sono verificati danni solo a immobili e infrastrutture, non a persone.

L’amministrazione comunale, con il coordinamento degli assessori alla Polizia Locale Cosimo Ciraci e ai Lavori Pubblici Mattia Giorno, è intervenuta tempestivamente attivando il “Centro operativo comunale” e la Polizia Locale, che si è recata sul posto per gestire i disagi causati dagli allagamenti. È stato chiuso al traffico viale Cannata, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra il centro commerciale e via Grandi. Si è inoltre verificato uno smottamento dell’asfalto, all’incrocio tra viale Del Lavoro e viale Del Turismo.

Un intervento specifico ha riguardato la scuola Pirandello, che è stata evacuata del poco personale presente (gli alunni non erano presenti) per infiltrazioni dal soffitto. Lo stesso problema si è verificato nella sede degli uffici comunali di piazza Pertini. La situazione, in entrambi i casi, è sotto controllo e si sta già intervenendo per i ripristini.

Isolati allagamenti sono stati registrati anche in altre zone della città, restano sotto osservazione le centraline idrometriche che allo stato attuale non segnalano particolari problemi.