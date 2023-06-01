Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica:



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

AMORETTI Mariella – Industria Armatoriale – Emilia Romagna;

BIASUTTI Mario – Industria Pelletteria – Friuli Venezia Giulia;

CASSATA Rosa Maria Luisa – Industria Chimica – Lombardia;

CASSETTI Maria Grazia – Artigianato Orafo – Toscana;

CHIORINO Gregorio – Industria Metalmeccanica – Piemonte;

CLEMENTONI Giovanni – Industria Giocattoli – Marche;

CROTTI Cristina – Industria Energia – Lombardia;

DANESI Roberto – Industria Alimentare – Lazio;

DE NIGRIS Armando – Industria Alimentare – Campania;

DOMENICALI Stefano – Industria Automobili di lusso – Estero;

GALLIANI Marco – Industria Metallurgica – Emilia Romagna;

GRASSI Enrico – Industria Meccatronica – Emilia Romagna;

IMPRONTA Pierluca – Terziario Assicurazioni – Lazio;

LAVIOSA Giovanni – Industria Chimica – Toscana;

LEONE DE CASTRIS Piernicola – Agricolo Vitivinicolo – Puglia;

MANINI Arnaldo – Industria Edilizia – Umbria;

ORTA Averardo – Terziario Sanità privata – Emilia Romagna;

PARODI Fabrizio – Industria Trasporti e logistica – Liguria;

PEDRANZINI Mario Alberto – Credito Banche – Lombardia;

PESENTI Carlo – Terziario Servizi finanziari – Lombardia;

RENDA Massimo – Industria Alimentare – Campania;

RIOLO Iolanda – Commercio Automobili – Sicilia;

TRIVA Stefania – Industria Dispositivi medici – Lombardia;

VALENTINI Francesco Paolo – Agricolo Vitivinicolo – Abruzzo;

VIANELLO Bruno – Industria Elettromeccanica – Veneto.