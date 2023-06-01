Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica:
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
AMORETTI Mariella – Industria Armatoriale – Emilia Romagna;
BIASUTTI Mario – Industria Pelletteria – Friuli Venezia Giulia;
CASSATA Rosa Maria Luisa – Industria Chimica – Lombardia;
CASSETTI Maria Grazia – Artigianato Orafo – Toscana;
CHIORINO Gregorio – Industria Metalmeccanica – Piemonte;
CLEMENTONI Giovanni – Industria Giocattoli – Marche;
CROTTI Cristina – Industria Energia – Lombardia;
DANESI Roberto – Industria Alimentare – Lazio;
DE NIGRIS Armando – Industria Alimentare – Campania;
DOMENICALI Stefano – Industria Automobili di lusso – Estero;
GALLIANI Marco – Industria Metallurgica – Emilia Romagna;
GRASSI Enrico – Industria Meccatronica – Emilia Romagna;
IMPRONTA Pierluca – Terziario Assicurazioni – Lazio;
LAVIOSA Giovanni – Industria Chimica – Toscana;
LEONE DE CASTRIS Piernicola – Agricolo Vitivinicolo – Puglia;
MANINI Arnaldo – Industria Edilizia – Umbria;
ORTA Averardo – Terziario Sanità privata – Emilia Romagna;
PARODI Fabrizio – Industria Trasporti e logistica – Liguria;
PEDRANZINI Mario Alberto – Credito Banche – Lombardia;
PESENTI Carlo – Terziario Servizi finanziari – Lombardia;
RENDA Massimo – Industria Alimentare – Campania;
RIOLO Iolanda – Commercio Automobili – Sicilia;
TRIVA Stefania – Industria Dispositivi medici – Lombardia;
VALENTINI Francesco Paolo – Agricolo Vitivinicolo – Abruzzo;
VIANELLO Bruno – Industria Elettromeccanica – Veneto.