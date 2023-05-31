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Femminicidio della 29enne incinta: il compagno confessa l’assassinio e fa ritrovare il cadavere. Poliziotta uccisa da collega poi suicida Accaduti in Lombardia ed a Roma

1 Giugno 2023
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A, Roma una poliziotta in servizio alla Camera dei Deputati è stata uccisa a colpi di pistola da un collega che poi si è suicidato.

Di Stefano Inchingolo:

Svolta nella notte nel delitto di Giulia Tramontano. Alessandro Impegnatiello ha rivelato ai carabinieri di aver nascosto il corpo in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina. È stato trovato nella notte il cadavere di Giulia Tramontano, la 29enne, incinta di sette mesi, di cui da sabato sera si sono perse le tracce. La donna era sparita dalla sua casa di Senago, nel Milanese. Il corpo era in una zona boschiva poco distante dall’abitazione di Giulia. Per il delitto è stato indagato il 30enne Alessandro Impagnatiello, per omicidio volontario e per occultamento di cadavere. Il 30enne, in caserma, ha confessato e fatto ritrovare il corpo della donna, nascosto in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina a Senago, non lontano dall’abitazione della coppia. Con lui, prima di svanire nel nulla, la 29enne aveva litigato pesantemente.
Riposa in pace te e il bimbo che avevi in Grembo.La terra vi sia lieve
Condoglianze alla Famiglia
Cit Web tgcom24


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