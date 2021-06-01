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Ristoranti e bar: da oggi clienti anche al chiuso. Riaprono al pubblico gli stadi Dopo molti mesi senza possibilità di pranzi e cene al ristorante

1 Giugno 2021
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Da oggi i locali della ristorazione possono ospitare i clienti anche negli spazi interni.  A pranzo e a cena. La cosa vale non solo per i ristoranti: anche per i bar e tutti i locali della somministrazione. Dopo mesi di sostanziale impossibilità di lavorare questa è una significativa ripartenza, sempre dovendo tenere conto delle prescrizioni per il contrasto al corona virus e del coprifuoco. Secondo Coldiretti Puglia, per il settore nella regione vale due miliardi e mezzo di euro il pieno ritorno all’attività di ristorazione.

Fra gli altri allenamenti delle restrizioni la riapertura al pubblico degli stadi. Capienza massima del 25 per cento rispetto al numero di posti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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