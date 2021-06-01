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Elezioni amministrative: Puglia, quest’anno in 54 Comuni ELENCO Foggia e gli altri in cui il prossimo autunno si sceglieranno i nuovi sindaci

1 Giugno 2021
elezioni urna

Di Francesco Santoro:

Sono 54 i Comuni al voto in autunno in Puglia a data da destinarsi. Si tratta del 21 per cento dei 257 Comuni pugliesi.

Tredici di essi hanno popolazione superiore ai quindicimila abitanti, uno è capoluogo di provincia. Complessivamente i Comuni in cui si voterà nel 2021 hanno popolazione superiore ai settecento mila abitanti. Si recheranno alle urne i cittadini di Adelfia, Noicattaro, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari e Triggiano (area metropolitana di Bari); Minervino Murge e Spinazzola (Bat); Fasano, Cisternino, Cellino San Marco e San Pancrazio Salentino (Brindisi); Foggia, Alberona, Ascoli Satriano, Casalnuovo Monterotaro, Candela, Celenza Valfortore, Panni, Lesina, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Sant’Agata di Puglia, Vieste e Zapponeta (Foggia); Avetrana, Fragagnano, Grottaglie, Massafra, Ginosa, Monteparano, San Giorgio Jonico, Statte e Torricella (nel Tarantino); Gallipoli, Nardò, Ugento, Alliste, Alessano, Cannole, Caprarica di Lecce, Cavallino, Castrignano del Capo, Collepasso, Diso, Lizzanello, Melissano, Nociglia, Patù, Poggiardo, Sanarica, Specchia, Taurisano, Taviano e Trepuzzi (Salento).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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