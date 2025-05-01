Legge regionale di ripiano del debito di 81 milioni di euro. Il consiglio regionale della Puglia l’ha approvata ieri con 29 voti a favore, 15 contrari e un astenuto.
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