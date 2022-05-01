Foggia-Turris 2-0, Monopoli-Az Picerno 1-1, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi 2-2. Con questi risultati le tre squadre pugliesi si qualificano per il secondo turno dei playoff di serie C. girone C. Mercoledì 4 maggio in programma, in gara unica, Avellino-Foggia e Monopoli-Virtus Francavilla Fontana. Le due vincenti accederanno alla fase nazionale dei playoff di serie C per determinare la quarta promossa in serie B con Sudtirol, Modena e Bari che hanno vinto i tre gironi.

Serie D girone H: fra i recuperi disputati oggi Francavilla in Sinni-Virtus Matino 2-3, Molfetta-Gravina in Puglia 0-0 (parziale) e San Giorgio 1926-Bisceglie 0-0.

Basket maschile serie A, penultima giornata della stagione regolare: A|X Milano-Happy Casa Brindisi 92-87.