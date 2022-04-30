rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Gianni Morandi, cena a Martina Franca nel centro storico alla vigilia del Primo Maggio di Taranto Sarà il protagonista di punta della manifestazione organizzata da Liberi e Pensanti

1 Maggio 2022
Screenshot 20220501 062914

Screenshot 20220501 000202

In un ristorante del centro storico di Martina Franca, nei pressi della basilica di San Martino, c’è un visitatore di assoluto rilievo per la località della valle d’Itria.

Gianni Morandi a cena, alla vigilia della sua presenza a Taranto per l’Unomaggio libero e pensante in cui sarà il protagonista di punta. Proprio con il mare tarantino sullo sfondo l’eterno ragazzo si è fatto fotografare in questa giornata in Puglia.

(foto sopra: tratta da profilo facebook Garibaldi bistrot)

Screenshot 20220430 214727

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento qui:

Fino a notte l’Unomaggioliberoepensante di Taranto: “commosso” Gianni Morandi Musica e diritti con un pubblico di decine di migliaia di persone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

IMG 20200114 102646

Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo grado

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione