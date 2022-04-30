In un ristorante del centro storico di Martina Franca, nei pressi della basilica di San Martino, c’è un visitatore di assoluto rilievo per la località della valle d’Itria.

Gianni Morandi a cena, alla vigilia della sua presenza a Taranto per l’Unomaggio libero e pensante in cui sarà il protagonista di punta. Proprio con il mare tarantino sullo sfondo l’eterno ragazzo si è fatto fotografare in questa giornata in Puglia.

(foto sopra: tratta da profilo facebook Garibaldi bistrot)

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