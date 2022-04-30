Raggiunta la salvezza l’Happy Casa Brindisi prova a centrare in extremis i playoff. Mancano due giornate alla fine della stagione regolare nel campionato di pallacanestro maschile di serie A e l’impegno odierno a Milano, sulla carta, non facilita la rincorsa.
Foggia-Turris, Monopoli-Az Picerno e Virtus Francavilla Fontana sono fra le partite nel primo turno dei gironi per i playoff nel campionato di calcio di serie C.
Francavilla in Sinni-Virtus Matino, Molfetta-Gravina in Puglia e San Giorgio 1926-Bisceglie fra i recuperi in programma oggi per la serie D girone H.