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1 Maggio 2022
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Raggiunta la salvezza l’Happy Casa Brindisi prova a centrare in extremis i playoff. Mancano due giornate alla fine della stagione regolare nel campionato di pallacanestro maschile di serie A e l’impegno odierno a Milano, sulla carta, non facilita la rincorsa.

Foggia-Turris, Monopoli-Az Picerno e Virtus Francavilla Fontana sono fra le partite nel primo turno dei gironi per i playoff nel campionato di calcio di serie C.

Francavilla in Sinni-Virtus Matino, Molfetta-Gravina in Puglia e San Giorgio 1926-Bisceglie fra i recuperi in programma oggi per la serie D girone H.

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