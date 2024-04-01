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Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Canosa di Puglia: incidente, morto 49enne Ferita la moglie. Erano andati a soccorrere parenti coinvolti in un altro sinistro

1 Aprile 2024
incidente stradale

La coppia era diretta a soccorrere parenti coinvolti in un sinistro. Era a bordo dell’auto che, per cause da dettagliare, è finita fuori controllo. Si è schiantata contro il jersey spartitraffico. Accaduto in territorio di Canosa di Puglia. L’uomo alla guida del veicolo, 49 anni, è morto sul colpo. La moglie, ferita, è stata trasportata all’ospedale di Andria. Nel luogo dell’incidente polizia e vigili del fuoco.


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