La coppia era diretta a soccorrere parenti coinvolti in un sinistro. Era a bordo dell’auto che, per cause da dettagliare, è finita fuori controllo. Si è schiantata contro il jersey spartitraffico. Accaduto in territorio di Canosa di Puglia. L’uomo alla guida del veicolo, 49 anni, è morto sul colpo. La moglie, ferita, è stata trasportata all’ospedale di Andria. Nel luogo dell’incidente polizia e vigili del fuoco.