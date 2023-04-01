Assemblea regionale del partito democratico pugliese oggi al teatro Abeliano di Bari. Al termine delle quattro ore di dibattito il segretario Domenico De Santis ha proposto, con l’approvazione dell’assemblea, la composizione di segreteria e direttivo. Lia Azzarone presidente, Lucia Parchitelli e Gianfranco Palmisano vicesegretari. La vice di Palmisano a Martina Franca, Nunzia Convertini, è nella direzione regionale. Un’altra assessora in carica, Francesca Viggiano di Taranto, è vicepresidente regionale Pd mentre l’addetta stampa del sindaco tarantino, Doriana Imbimbo, è portavoce del segretario. Queste alcune delle nomine.