Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Basilicata e Formez PA con oggetto : “ fornitura servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento di 232 unità di personale tramite sette bandi di selezione”.

Nello specifico i concorsi inerenti “ Convenzione Ripam-Basilicata 2022” riguardano :

-18 posti dirigenziali a tempo indeterminato presso la Regione

-123 posti a tempo indeterminato presso la Regione di cui 93 categoria D e 30 categoria C

-91 posti a tempo indeterminato presso Arlab(agenzia regionale lavoro e apprendimento

Basilicata)di cui 39 a tempo indeterminato categoria D, 32 a tempo indeterminato categoria C, 6 a tempo determinato(18 mesi) categoria D, 14 a tempo determinato categoria C.

Le prestazioni del Formez costano alla Regione 2.092.621,60 euro inclusi gli importi per le selezioni dell’Arlab. Durata del contratto, dodici mesi.

L’Ente regionale lucano con Formez PA ha maturato significative esperienze anche nell’ambito di precedenti progetti come “Basilicata Energia Compatibilità” e “Rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico”.

Tra l’altro la Regione dal 1997 risulta socio del Formez mentre nel 2010 la Commissione europea DG Occupazione riconosce Formez P.A. quale organismo in house rispetto alla Regione Basilicata.

Formez PA, sede legale in Roma,associazione di diritto privato riconducibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipato dal Dipartimento funzione pubblica che ne detiene la quota associativa maggioritaria, è un Centro servizi assistenza studi e formazione per l’ammodernamento della pubblica amministrazione.

Presidente del consiglio di amministrazione dal 19 dicembre 2019 Alberto Bonisoli(candidato alle elezioni politiche del 2018 nella Lista Movimento Cinque Stelle alla Camera dei deputati Collegio Lombardia Milano centro,non eletto,designato Ministro dei Beni Culturali nel Governo Lega Salvini-M5S presieduto dal grillino Giuseppe Conte, compenso 142.000,00 euro lordi annui oltre rimborso spese nel limite massimo di 30 mila euro) vicepresidente Secondo Amalfitano compenso 71 mila euro lordi annui, direttore generale Patrizia Ravaioli compenso 170 .000,00 euro lordi annui per la parte fissa e 30 mila euro lordi annui per la parte variabile collegata al risultato.

Tra i soci di Formez ci sono la Corte dei Conti, i Ministeri Difesa e Interno e Salute e Transizione Ecologica e Ambiente,le Regioni Puglia e Basilicata e Calabria e Molise e Lombardia e Piemonte e Abruzzo e Sardegna e Sicilia,il Comune di Roma Capitale, Comune Grottaglie,Comune Livorno,Agenzia per l’Italia digitale, Agenzia Dogane di Monopoli,Agenzia coesione territoriale,Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, Agenzia nazionale del turismo, Agenzia nazionale per i giovani, Parco nazionale del Gargano.