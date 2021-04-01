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Brindisi: “Pani e pesci”, ristoratori preparano oggi 190 pasti per le persone in difficoltà Coldiretti Puglia: oggi presentazione dell'iniziativa di solidarietà del sistema agroalimentare

1 Aprile 2021
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Di seguito il comunicato:

I Ristoratori brindisini dell’Associazione “Pani e Pesci” e Antenna Sud 85 insieme a favore dei bisognosi ospitati dalla “Mensa dei Poveri” della Caritas Diocesana di Brindisi-Ostuni per un atto d’amore.
Su proposta dell’emittente televisiva, i professionisti della ristorazione doneranno un pranzo di solidarietà, 190 pasti caldi destinati  alla distribuzione per gli ospiti della mensa della Caritas Diocesana di via Conserva giovedì 1 aprile 2021.
Un gesto solidale da parte degli imprenditori di un settore in piena sofferenza a causa della chiusure di ristoranti e pizzerie causate dalle restrizioni legate all’Emergenza Sanitaria verso chi, in questo momento, è ancora più difficoltà. I ristoratori brindisini, quindi, rindosseranno i grembiuli e riapriranno con entusiasmo le cucine dei propri locali, spente ormai dallo scorso ottobre, per mettersi ai fornelli e preparare un pasto da dedicare totalmente ai poveri, occupandosi di tutto, dal cibo alle bevande.
L’iniziativa, che arriva  a ridosso della Santa Pasqua, rappresenta un momento in cui valori come solidarietà e condivisione mettono in moto gambe e  braccia per dare vita ad atti concreti affrontati nonostante un momento evidentemente difficile.
—–

Al via in Puglia l’importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano per sostenere, in occasione delle festività di Pasqua, le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid, con 50mila chilogrammi di prodotti alimentari di qualità del nostro Made in Italy.

L’iniziativa è stata promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sarà presentata giovedì 1 aprile 2021, alle ore 8,45, al Consiglio Regionale della Regione Puglia (in Via Gentile 53 a Bari), con la partecipazione del presidente nazionale di Anci e Sindaco di Bari, Antonio Decaro, degli assessori regionali all’Agricoltura Donato Pentassuglia, alla Sanità Pierluigi Lopalco e Rosa Barone al Welfare e Politiche di Benessere Sociale, con il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia e il direttore regionale, Pietro Piccioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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