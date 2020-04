La notizia è stata comunicata da alcuni congiunti che risiedono in Puglia. È morto un 52enne originario di Martina Franca ma da quindici anni residente nel pesarese dove era operatore in una comunità alloggio di cui era stato precedentemente ospite. L’uomo è deceduto a causa del corona virus. Non aveva contatti diretti con la Puglia, né con i familiari, da quindici anni appunto, dunque è da chiarire che non vi è alcuna situazione di rischio nel territorio. In Puglia c’è il dolore dei parenti impossibilitati anche a partecipare alla sepoltura dell’uomo.

Condoglianze alla famiglia