Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei giornalisti della Puglia:

Domenica 1 marzo 2026, alle ore 10, nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari si svolgerà la cerimonia di premiazione della XXII edizione del Premio “Michele Campione”, prestigioso riconoscimento giornalistico pugliese intitolato alla memoria di Michele Campione, storico giornalista, intellettuale e critico d’arte barese, scomparso nel 2003.

Il Premio alla Carriera di questa edizione verrà assegnato a Franco Ordine, classe 1951, giornalista foggiano, che ha saputo trasformare la passione giovanile per lo sport – e per il calcio in particolare – in una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano.

Durante la cerimonia, in cui saranno assegnati i Premi Campione per le tre categorie previste – carta stampata-web-agenzie, tv-web video-radio e fotografia -, l’Ordine dei Giornalisti di Puglia premierà simbolicamente anche cinque giornalisti pugliesi, che hanno compiuto 50 anni di iscrizione all’Ordine nel 2025: Marcello Cometti, Antonio Corcella, Francesco Lamonaca, Giuseppe Longo e Nino Vinella.

Alla cerimonia – condotta dal consigliere dell’ODG Puglia Livio Costarella – presenzieranno le più alte cariche civili e militari pugliesi, il presidente dell’ODG Puglia Maurizio Marangelli e la famiglia Campione. Sarà collegato in streaming Carlo Bartoli, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.