Si gioca oggi nel campionato di calcio di serie C girone C. Fra le partite in programma Monopoli-Crotone (ore 14,30).
Serie D girone H: Afragolese-Acerrana, Nola-Francavilla in Sinni (ore 14,30); Città di Fasano-Sarnese, Gravina in Puglia-Pompei, Heraclea-Virtus Francavilla Fontana, Martina-Ferrandina, Nardò-Fidelis Andria, Paganese-Barletta, Real Normanna-Manfredonia (ore 15).
Eccellenza pugliese: Atletico Acquaviva-Bitonto, Atletico Racale-Gallipoli, Bisceglie-Virtus Mola, Brilla Campi-Ugento, Novoli-Brindisi, Taurisano-Polimnia (ore 15); Toma Maglie-Galatina (ore 15,30); Soccer Massafra-Nuova Spinazzola (ore 16); Canosa-Taranto (ore 17). Riposa Unione calcio. Foggia Incedit ritirato.