Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

In vista della stagione estiva e del periodo clou dell’affluenza turistica, si è riunito giovedì sera a Palazzo Ducale il Tavolo Permanente del Centro Storico presieduto dal Sindaco Gianfranco Palmisano, alla presenza del Consigliere delegato al Tavolo Giuseppe Serio, degli Assessori Nunzia Convertini, Francesco Aquaro, Elena Convertini, Carlo Dilonardo e Angelo Gianfrate, del Consigliere delegato a comitati e quartieri Consigliere Antonio Curia e della Consigliera Valentina Lenoci.

Nell’incontro del Tavolo allargato a esercenti e residenti della parte antica di Martina è stato affrontato il tema della movida. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di conciliare le esigenze degli abitanti con quelle degli esercizi pubblici della zona e dei tantissimi ragazzi che trascorrono le loro serate fra piazze e vicoli.

Al centro del confronto le rilevazioni ARPA Puglia sulle emissioni sonore il cui monitoraggio è stato chiesto dal Tavolo e disposto dalla Giunta, con l’obiettivo di individuare delle possibili soluzioni anche con l’ausilio della tecnologia.

Il Sindaco Palmisano e gli altri esponenti dell’Amministrazione Comunale hanno ringraziato i presenti per la partecipazione e per il contributo dato al confronto con spirito di collaborazione.

Il Tavolo, sempre nella stessa “modalità allargata” a residenti ed esercenti, è stato aggiornato al 26 marzo alle ore 18,00.

Il Tavolo permanente del Centro Storico è un gruppo di lavoro costituito dalla Giunta nel 2024 ed è formato da consiglieri comunali di maggioranza e opposizione ed esponenti di organizzazioni di categoria e associazioni. Ha funzioni consultive, col compito di coadiuvare l’Amministrazione Comunale nelle scelte che a vario titolo riguarderanno il centro storico, con proposte, suggerimenti, ed è uno strumento finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini e a giungere a scelte condivise.