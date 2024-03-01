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1 Maggio 2026
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Puglia centronord in codice giallo: temporali, grandine, vento e mareggiate. Codice rosso per zone del Veneto, allerta anche arancione in altre regioni Maltempo, protezione civile: previsioni meteo

1 Marzo 2024
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Zone del Veneto in allerta rossa, altre in allerta arancione come zone dell’Emilia-Romagna oggi. Per altre regioni fra cui la Puglia oggi codice giallo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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