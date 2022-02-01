Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 01 febbraio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.504
Provincia di Bat: 769
Provincia di Brindisi: 838
Provincia di Foggia: 1.284
Provincia di Lecce: 1.925
Provincia di Taranto: 1.146
Residenti fuori regione: 72
Provincia in definizione: 57
130.631
Persone attualmente positive
715
Persone ricoverate in area non critica
62
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 209.051
Provincia di Bat: 62.846
Provincia di Brindisi: 57.481
Provincia di Foggia: 95.434
Provincia di Lecce: 95.195
Provincia di Taranto: 84.492
Residenti fuori regione: 4.464
Provincia in definizione: 1.941