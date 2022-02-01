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Puglia: 610904 positivi a test corona virus, incremento di 8595 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

1 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 01 febbraio 2022

8.595

Nuovi casi

75.994

Test giornalieri

18

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.504
Provincia di Bat: 769
Provincia di Brindisi: 838
Provincia di Foggia: 1.284
Provincia di Lecce: 1.925
Provincia di Taranto: 1.146
Residenti fuori regione: 72
Provincia in definizione: 57
130.631

Persone attualmente positive

715

Persone ricoverate in area non critica

62

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

610.904

Casi totali

7.758.909

Test eseguiti

473.040

Persone guarite

7.233

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 209.051
Provincia di Bat: 62.846
Provincia di Brindisi: 57.481
Provincia di Foggia: 95.434
Provincia di Lecce: 95.195
Provincia di Taranto: 84.492
Residenti fuori regione: 4.464
Provincia in definizione: 1.941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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