A Bari diversi feriti per lo scoppio di petardi. Nel capoluogo un ragazzo ha invece denunciato di essere stato ferito a colpi di pistola. È stato trasportato al policlinico da due amici. Indagini in corso.

Taranto: tre feriti con ustioni al volto e alle mani. C’è chi, in via Cesare Battisti, ha sparato colpi di pistola in aria.

A Foggia un ragazzo ha perso alcune dita di una mano per lo scoppio di un petardo. A Copertino un ferito e ad Andria è rimasto ferito ad una mano, per sparare con una pistola a salve, un bambino di sei anni. Trasportato al policlinico di Bari, si teme possa perdere l’uso di un dito. Feriti per petardi nel foggiano, una ragazza a Mattinata (lesione ad un occhio) e uno ad Ordona, con ferite ad una mano.

Tra i danni provocati, quello alla facciata di un supermercato di Taranto. A Molfetta incendio nel parco di Ponente.

Il primo nato dell’anno al “Vito Fazzi” di Lecce è stato Mattia, quattro minuti dopo mezzanotte. La prima nata del 2025, a Foggia, è stata Carlotta: alle 0,12.