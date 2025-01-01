Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Con l’iscrizione numero 535 (di cui 184 donne e 38 minori) arrivata direttamente alla “Conca”, la XV Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” di Brindisi si colloca al primo posto nella storia per raccolta di adesioni. Polverizzato quindi il record di 394 iscritti dell’edizione precedente per una crescita esponenziale che dura ormai da 15 anni.

La goliardata tutto cuore, che gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Brindisi, si è svolta nel consueto scenario della nota insenatura sul litorale Nord di Brindisi in località Materdomini, in un contesto meteorologico ideale seppur con cielo a tratti nuvoloso, mostrandosi con tutto il suo bagaglio di novità ai circa 4mila spettatori che hanno affollato il perimetro scoglioso dello specchio d’acqua che ogni anno accoglie i tuffatori brindisini. A fare da caposaldo, da sempre, la causa solidale che ha interessato come nuovi beneficiari della raccolta fondi le ragazze e i ragazzi con autismo e le loro famiglie con particolare riferimento al Progetto “Home Lab – Visioni inclusive” a cura di ANGSA – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo Brindisi.

L’edizione 2025, organizzata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso con l’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI e la collaborazione di “Puliamoilmare Brindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi del Presidente Carmine Iaia, ha potuto contare sulla collaborazione di uno staffo organizzativo di primordine formato dai brindisini Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato, Maria Grazia Chiechi, Giampiero Prutentino e Adriano Zezza.

L’arrivo dei temerari tuffatori a partire già dalle prime ore del mattino, la presenza del testimonial d’eccezione Don Cosimo Schena che ha impartito la benedizione delle acque, la suggestiva esperienza in volo a bordo dell’elicottero della Asd “Volare in Salento” , vissuta da Alessandra, vincitrice della lotteria parallela progettata ad hoc e consistente in un sorvolo aereo per ammirare dal cielo la costa brindisina, hanno reso ancora più suggestiva l’attesa per il momento del salto in acqua della edizione 2025, scandita in diretta televisiva da Antenna Sud al canale 92 del Digitale Terrestre con la conduzione dei giornalisti Cristina Cavallo e Davide Cucinelli affiancati dal collega Nico Lorusso.

L’evento che già coinvolge tuffatori da ogni parte d’Italia, ha fortemente confermato la sua internazionalità con richieste di iscrizione da diverse nazioni di gruppi di amici, familiari o comitive che hanno raggiunto appositamente la “Conca” per festeggiare il primo giorno dell’anno nuovo. Un esempio ormai noto è quello della coppia formata da Adaeze Ebigbo ed Ehri Gbegbaje-Das, che hanno effettuato la loro iscrizione direttamente da Londra – Regno Unito dove vivono, impersonando di fatto la storia più rappresentativa di questa edizione, scegliendo di celebrare l’arrivo del 2025 proprio per provare l’esperienza del tuffo nel mare brindisino e contribuire alla causa benefica ad esso collegata. Ed altre iscrizioni internazionali sono arrivate da cittadini di Austria, Francia, Irlanda, Polonia, Svezia e Malesia e nella stessa giornata Cile, Canada e Stati Uniti.

Scenografia d’eccezione anche in questa edizione, con la straordinaria presenza dell’elicottero biposto della Asd “Volare in Salento”, pilotato dal Presidente Diego Provinzano, che, dopo il sorvolo premio della lotteria, ha imbarcato il fotografo Domenico Summa raggiungendo in posizione di volo frontale l’area dei tuffatori della “Conca” per catturare suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento. Non sono mancate riprese e foto dal fondo marino con i mezzi fotografici subacquei dell’Associazione ScubaDive Brindisi presenti con il Sub e Presidente Giuseppe Mesiano ed altri associati che hanno documentato una visione ancora più affascinante della goliardata tutto cuore.

Un più che toccante momento è stato vissuto durante il minuto di silenzio che gli organizzatori hanno voluto dedicare alle persone che sono volate in cielo con uno striscione destinato alla memoria del compianto Avv. Mauro Masiello strappato alla vita dal cancro, del mediatore immobiliare Fabio De Iudicibus e del giornalista sportivo Giuseppe Mazzone tutti scomparsi prematuramente. A fare da cornice al già splendido bagno di folla che gremiva la “Conca”, la presenza sullo sfondo dello specchio acqueo delle tavole con a bordo gli amici del Brindisi Surf Club e una imbarcazione a remi del Brindisi Rowing Club, mentre sulla terraferma 4 mezzi dei Vigili del Fuoco e le moto degli onnipresenti bikers Porta d’Oriente. A presidiare l’area per il soccorso l’ambulanza dei Gruppo Brindisi – CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

Celebrato il “Gemellaggio Morale” consolidato ormai da 9 anni anche con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape to Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, che ha ideato la cuffia con il motto “Hai Freddo?…STAY HOME” che in questa edizione ha regalato una nuova storia da raccontare con la presenza del Bagnino Renato Santini di Viareggio che quest’anno ha scelto Brindisi per il Tuffo di Capodanno.