rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Concerto di capodanno: iniziano le celebrazioni per la cinquantesima edizione del festival della Valle d’Itria Fra le iniziative anche quella di Taranto stamattina

1 Gennaio 2024
Screenshot 20240101 060902

Alle 18,30 in piazza XX Settembre, a Martina Franca, il concerto di capodanno. È organizzato quale prima manifestazione per celebrare le cinquanta edizioni del festival della Valle d’Itria.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dall’orchestra della Magna Grecia:

È già “sold out” il Concerto di Capodanno in programma nella mattinata di lunedì 1 gennaio al Teatro comunale Fusco di Taranto, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, il baritono Domenico Colaianni e il soprano Sabrina Sanza. Nel programma, le musiche di Donizetti, Strauss, Rossini, Von Suppè e altro ancora. Il Concerto di Capodanno è un evento curato dall’ICO Magna Grecia, dal Comune di Taranto e dal Teatro comunale Fusco, in collaborazione con Regione Puglia e Ministero della Cultura. Platea 15euro, Galleria 10euro. Biglietti su: TicketSms

«L’attività dell’Orchestra della Magna Grecia, dopo il Concerto gospel in piazza della Vittoria – dice Romano – riprende con un concerto augurale, pieno di sorrisi, emozioni, voglia di fare, condividere, creare comunità; un anno che inizia con il Concerto di Capodanno, perché porti benessere e altre importanti iniziative delle quali Taranto possa essere sempre più fiera e protagonista. E’ su questo auspicio che intendiamo rivolgere i più sinceri auguri al pubblico e alla città per un 2024 pieno di felicità e ricco di soddisfazioni».

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia

carabinieri notte

Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione