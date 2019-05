Bari: il sindaco sul set del film di Carlo Verdone

Scrive Antonio Decaro, sindaco di Bari:

La nostra città presto sul grande schermo.

Carlo Verdone ha scelto Bari e la Puglia come protagoniste del suo prossimo film. Le riprese sono in corso e ho voluto ringraziarlo a nome della città, nell’attesa di riconoscere la nostra terra sulle poltrone del cinema. Ma non è il solo, nelle prossime settimane arriverà anche Sofia Loren, che dopo Trani passerà anche da Bari per alcune scene del prossimo film girato da Edoardo Ponti.

In questi giorni si gira tra le nostre strade anche il film “Spaccapietre” dei registi Gianluca e Massimiliano De Serio con l’attore Salvatore Esposito.

Bari è sempre più al centro della scena nazionale e internazionale. Dal cinema al turismo. Questo è un risultato di tutti e tutti dobbiamo prenderci cura della nostra città, come faremmo con un gioiello prezioso.