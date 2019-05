Percentuale nazionale al 16,84 per cento (7523 Comuni su 7915) sostanzialmente invariata rispetto al 16,85 per cento della precedente tornata. Percentuale in Puglia al 12,56 per cento (252 Comuni su 258) in leggero aumento rispetto al 12,16 per cento del precedente turno elettorale. Affluenza alle elezioni, ore 12. Ovviamente nei Comuni in cui si svolgono anche le elezioni amministrative c’è un forte incremento rispetto alle elezioni passate.

BARI 38 su 41 12,01 11,98 – – – – ACQUAVIVA DELLE FONTI 13,12 8,82 – – – – ADELFIA 11,20 10,60 – – – – ALBEROBELLO 9,86 8,81 – – – – ALTAMURA 9,32 10,06 – – – – BARI N.P. – – – – – BINETTO 23,15 26,96 – – – – BITETTO 10,72 10,35 – – – – BITONTO 11,51 10,62 – – – – BITRITTO 22,26 23,19 – – – – CAPURSO 13,12 12,21 – – – – CASAMASSIMA 9,81 10,18 – – – – CASSANO DELLE MURGE 11,61 19,93 – – – – CASTELLANA GROTTE 13,15 11,76 – – – – CELLAMARE 23,07 25,36 – – – – CONVERSANO 7,83 8,86 – – – – CORATO N.P. – – – – – GIOIA DEL COLLE 20,36 11,44 – – – – GIOVINAZZO 12,20 11,88 – – – – GRAVINA IN PUGLIA 7,68 8,71 – – – – GRUMO APPULA 12,01 9,78 – – – – LOCOROTONDO 10,27 9,73 – – – – MODUGNO 12,99 11,92 – – – – MOLA DI BARI 9,34 9,80 – – – – MOLFETTA 9,26 10,86 – – – – MONOPOLI N.P. – – – – – NOCI 10,45 12,02 – – – – NOICATTARO 10,31 9,92 – – – – PALO DEL COLLE 10,99 10,56 – – – – POGGIORSINI 27,74 27,84 – – – – POLIGNANO A MARE 10,34 9,68 – – – – PUTIGNANO 25,28 27,73 – – – – RUTIGLIANO 19,89 22,18 – – – – RUVO DI PUGLIA 10,18 11,40 – – – – SAMMICHELE DI BARI 10,31 7,15 – – – – SANNICANDRO DI BARI 9,28 8,20 – – – – SANTERAMO IN COLLE 11,87 10,43 – – – – TERLIZZI 11,51 10,75 – – – – TORITTO 9,80 22,73 – – – – TRIGGIANO 10,71 9,78 – – – – TURI 19,15 16,70 – – – – VALENZANO 12,56 13,00 – – – –

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 10 su 10 9,92 10,78 – – – – ANDRIA 10,39 12,52 – – – – BARLETTA 10,63 10,34 – – – – BISCEGLIE 9,31 10,19 – – – – CANOSA DI PUGLIA 8,40 8,38 – – – – MARGHERITA DI SAVOIA 8,08 7,49 – – – – MINERVINO MURGE 9,21 9,34 – – – – SAN FERDINANDO DI PUGLIA 7,58 7,84 – – – – SPINAZZOLA 8,19 10,41 – – – – TRANI 10,56 12,48 – – – – TRINITAPOLI 9,99 9,22 – – – –

Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec. BRINDISI 19 su 20 12,03 12,54 – – – – BRINDISI 11,46 12,11 – – – – CAROVIGNO 9,94 9,24 – – – – CEGLIE MESSAPICA 9,82 11,30 – – – – CELLINO SAN MARCO 10,10 9,92 – – – – CISTERNINO 11,87 11,03 – – – – ERCHIE 8,22 6,28 – – – – FASANO 10,26 9,44 – – – – FRANCAVILLA FONTANA 7,65 20,60 – – – – LATIANO 9,77 8,82 – – – – MESAGNE 20,70 10,46 – – – – ORIA 9,34 9,09 – – – – OSTUNI 22,02 24,63 – – – – SAN DONACI 8,83 9,89 – – – – SAN MICHELE SALENTINO 9,51 9,98 – – – – SAN PANCRAZIO SALENTINO 10,86 10,16 – – – – SAN PIETRO VERNOTICO 11,22 10,68 – – – – SAN VITO DEI NORMANNI 12,60 11,03 – – – – TORCHIAROLO 11,55 8,99 – – – – TORRE SANTA SUSANNA 10,07 9,27 – – – – VILLA CASTELLI N.P. – – – – –

FOGGIA 59 su 61 13,67 13,47 – – – – ACCADIA 7,27 8,34 – – – – ALBERONA 5,87 5,86 – – – – ANZANO DI PUGLIA 3,75 5,76 – – – – APRICENA N.P. – – – – – ASCOLI SATRIANO 7,77 8,29 – – – – BICCARI 22,90 28,70 – – – – BOVINO 7,29 7,70 – – – – CAGNANO VARANO 7,28 6,21 – – – – CANDELA 9,42 11,21 – – – – CARAPELLE 10,20 9,34 – – – – CARLANTINO 16,82 6,63 – – – – CARPINO 8,89 9,42 – – – – CASALNUOVO MONTEROTARO 8,97 8,22 – – – – CASALVECCHIO DI PUGLIA 6,78 7,25 – – – – CASTELLUCCIO DEI SAURI 11,17 10,78 – – – – CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 14,32 26,17 – – – – CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 25,71 20,47 – – – – CELENZA VALFORTORE 5,96 8,16 – – – – CELLE DI SAN VITO 15,61 22,01 – – – – CERIGNOLA 7,37 7,72 – – – – CHIEUTI 9,24 7,95 – – – – DELICETO 26,26 22,47 – – – – FAETO 4,43 4,91 – – – – FOGGIA N.P. – – – – – ISCHITELLA 11,29 7,64 – – – – ISOLE TREMITI 17,84 12,15 – – – – LESINA 22,73 27,87 – – – – LUCERA 19,79 20,81 – – – – MANFREDONIA 11,28 12,35 – – – – MATTINATA 8,89 27,29 – – – – MONTE SANT’ANGELO 10,69 9,42 – – – – MONTELEONE DI PUGLIA 9,98 9,41 – – – – MOTTA MONTECORVINO 9,98 8,33 – – – – ORDONA 13,22 10,84 – – – – ORSARA DI PUGLIA 8,35 8,26 – – – – ORTA NOVA 21,63 22,61 – – – – PANNI 6,73 8,97 – – – – PESCHICI 8,55 8,03 – – – – PIETRAMONTECORVINO 7,40 7,56 – – – – POGGIO IMPERIALE 22,86 27,28 – – – – RIGNANO GARGANICO 12,08 11,80 – – – – ROCCHETTA SANT’ANTONIO 8,93 8,35 – – – – RODI GARGANICO 11,41 14,10 – – – – ROSETO VALFORTORE 4,48 2,78 – – – – SAN GIOVANNI ROTONDO 18,52 10,87 – – – – SAN MARCO IN LAMIS 11,20 12,57 – – – – SAN MARCO LA CATOLA 2,26 3,57 – – – – SAN NICANDRO GARGANICO 9,80 9,23 – – – – SAN PAOLO DI CIVITATE 9,96 6,47 – – – – SAN SEVERO 19,86 20,68 – – – – SANT’AGATA DI PUGLIA 19,92 29,30 – – – – SERRACAPRIOLA 12,44 10,73 – – – – STORNARA 10,10 8,88 – – – – STORNARELLA 22,77 26,70 – – – – TORREMAGGIORE 21,07 9,31 – – – – TROIA 21,06 20,52 – – – – VICO DEL GARGANO 10,89 7,35 – – – – VIESTE 8,81 9,45 – – – – VOLTURARA APPULA 15,08 16,90 – – – – VOLTURINO 24,34 28,05 – – – – ZAPPONETA 10,58 9,61 – – – –

LECCE 96 su 97 14,34 13,04 – – – – ACQUARICA DEL CAPO 7,87 25,72 – – – – ALESSANO 9,20 8,17 – – – – ALEZIO 11,51 8,59 – – – – ALLISTE 8,27 7,82 – – – – ANDRANO 20,42 21,52 – – – – ARADEO 8,11 8,65 – – – – ARNESANO 12,25 12,40 – – – – BAGNOLO DEL SALENTO 24,00 28,92 – – – – BOTRUGNO 21,41 22,93 – – – – CALIMERA 16,45 14,41 – – – – CAMPI SALENTINA 24,35 27,04 – – – – CANNOLE 11,68 10,22 – – – – CAPRARICA DI LECCE 10,59 8,88 – – – – CARMIANO 10,57 9,55 – – – – CARPIGNANO SALENTINO 23,51 22,64 – – – – CASARANO 9,57 9,62 – – – – CASTRI DI LECCE 22,68 25,90 – – – – CASTRIGNANO DE’ GRECI 9,74 8,24 – – – – CASTRIGNANO DEL CAPO 9,56 8,62 – – – – CASTRO 13,52 14,07 – – – – CAVALLINO 13,81 13,85 – – – – COLLEPASSO 11,34 9,34 – – – – COPERTINO 22,84 22,59 – – – – CORIGLIANO D’OTRANTO 11,62 10,88 – – – – CORSANO 17,85 19,04 – – – – CURSI 25,27 23,18 – – – – CUTROFIANO 10,34 9,83 – – – – DISO 13,17 9,87 – – – – GAGLIANO DEL CAPO 8,98 8,09 – – – – GALATINA 10,61 10,52 – – – – GALATONE 9,70 8,67 – – – – GALLIPOLI 10,21 9,29 – – – – GIUGGIANELLO 21,79 32,02 – – – – GIURDIGNANO 8,97 10,20 – – – – GUAGNANO 11,69 10,96 – – – – LECCE 23,47 14,98 – – – – LEQUILE 27,85 23,99 – – – – LEVERANO 9,87 10,42 – – – – LIZZANELLO 12,29 12,69 – – – – MAGLIE 15,94 15,34 – – – – MARTANO 9,87 8,77 – – – – MARTIGNANO 29,07 28,95 – – – – MATINO 8,77 8,26 – – – – MELENDUGNO 10,51 10,21 – – – – MELISSANO 8,81 7,89 – – – – MELPIGNANO 15,99 11,09 – – – – MIGGIANO 25,37 24,49 – – – – MINERVINO DI LECCE 21,88 26,99 – – – – MONTERONI DI LECCE 11,84 12,40 – – – – MONTESANO SALENTINO 7,54 8,34 – – – – MORCIANO DI LEUCA 17,01 20,46 – – – – MURO LECCESE 19,88 24,39 – – – – NARDO’ N.P. – – – – – NEVIANO 11,61 9,17 – – – – NOCIGLIA 14,25 12,00 – – – – NOVOLI 24,49 12,46 – – – – ORTELLE 10,55 8,73 – – – – OTRANTO 13,30 11,55 – – – – PALMARIGGI 28,34 30,81 – – – – PARABITA 15,35 8,55 – – – – PATU’ 13,90 13,63 – – – – POGGIARDO 10,22 9,30 – – – – PORTO CESAREO 12,54 10,67 – – – – PRESICCE 8,14 22,18 – – – – RACALE 8,96 7,31 – – – – RUFFANO 7,76 7,02 – – – – SALICE SALENTINO 12,31 13,46 – – – – SALVE 8,75 7,87 – – – – SAN CASSIANO 9,97 10,11 – – – – SAN CESARIO DI LECCE 14,08 15,16 – – – – SAN DONATO DI LECCE 11,95 10,11 – – – – SAN PIETRO IN LAMA 12,23 13,65 – – – – SANARICA 13,29 23,23 – – – – SANNICOLA 9,90 10,26 – – – – SANTA CESAREA TERME 13,64 11,18 – – – – SCORRANO 9,53 7,97 – – – – SECLI’ 20,67 30,22 – – – – SOGLIANO CAVOUR 11,56 11,11 – – – – SOLETO 23,40 27,14 – – – – SPECCHIA 21,64 23,41 – – – – SPONGANO 10,64 9,00 – – – – SQUINZANO 10,11 11,19 – – – – STERNATIA 23,98 26,31 – – – – SUPERSANO 44,52 21,47 – – – – SURANO 25,61 24,94 – – – – SURBO 11,77 10,56 – – – – TAURISANO 6,57 5,67 – – – – TAVIANO 10,05 9,17 – – – – TIGGIANO 19,88 22,32 – – – – TREPUZZI 12,77 12,74 – – – – TRICASE 9,23 8,53 – – – – TUGLIE 25,04 22,54 – – – – UGENTO 8,36 7,17 – – – – UGGIANO LA CHIESA 11,51 10,42 – – – – VEGLIE 9,61 9,00 – – – – VERNOLE 10,78 8,34 – – – – ZOLLINO 23,52 21,70 – – – –

