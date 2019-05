Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 106-97

Partita equilibrata nella prima metà chiusa in vantaggio da Sassari (49-47). In apertura del terzo quarto il sorpasso dell’Happy Casa Brindisi. Ma i padroni di casa hanno preso un vantaggio minimo prima di prendere il largo negli ultimi tre minuti. Parziale recupero dei brindisini nel rush finale della gara ma il Banco di Sardegna Sassari non si è fatto riprendere.

Con questa vittoria, l’undicesima consecutiva in campionato, i sardi si portano sul 2-0 nei quarti di finale dei playoff scudetto. Ora Happy Casa ha due gare interne consecutive, non può più permettersi sconfitte.