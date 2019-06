Taranto: ospedale nord, “cantieri come se fossero miei”

Di seguito una comunicazione di Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:

I cantieri dell’ospedale Moscati di Taranto li ho avvertiti come se fossero i miei cantieri. Sono stato presente e pressante così tanto – sia prima sia dopo – che oggi se questi lavori si stanno realizzando sento premiato anche il mio impegno politico, a dimostrazione che anche il ruolo dell’opposizione può essere un ruolo attivo, se viene svolto nell’interesse dei cittadini.

Oggi al Moscati ci sono lavori in corso all’interno dove si sta ammodernizzando il reparto di Radioterapia Oncologica per l’installazione di due acceleratori lineari ad alta energia, per il sistema di pianificazione radioterapica TPS e dosimetria. Ma presto ci saranno lavori anche esterni per il rifacimento delle facciate, come da me più volte sollecitati.

Il nuovo Moscati sarà davvero un Polo Oncologico di eccellenza e il territorio potrà vantare uno dei centri di eccellenza sanitaria non solo pugliese, ma nazionale. E se avrò contribuito anche in minima parte a raggiungere questo risultato sono contento. Poi chi vorrà appuntarsi le medaglie al petto lo faccia pure, l’importante è che i tarantini inizino ad avere una Sanità migliori, poi dal prossimo anno ci penseremo noi del centrodestra a darne una d’eccellenza!