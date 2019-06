Martina Franca: festa dello sport, manifestazioni e provvedimenti per la viabilità

Di seguito il messaggio della polizia locale di Martina Franca:D

DOMENICA 9 GIUGNO 2019 LA “FESTA DELLO SPORT 2019″ – LIMITAZIONI E DIVIETI

👮 è istituita la sospensione temporanea della circolazione veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito della ” 12° Ciclopasseggiata della Solidarietà” , secondo le percorrenze di seguito specificate:

✅ ore 09.00 partenza: Piazza XX Settembre – Piazza Roma – Via Bellini – Via Mascagni – Via Aprile – Via Santoro – Via Valle D’Itria – Corso Italia – Piazza Marconi – Via Alessandro Fighera – Viale Stazione – Cavalcaferrovia – Via Guglielmi – Via Pergolo – Strada Mita -Strada Tre Piantelle – Via Crispiano con arrivo e sosta alla ” Corte dei Fragni”;

✅ ore 15.30 rientro sul seguente percorso: da Corte dei Fragni – Via Crispiano – Strada Tre Piantelle – Strada Mita – Via Pergolo – Via Guglielmi – Cavalcaferrovia – Viale Stazione – Via Alessandro Fighera – Piazza Marconi – Arrivo previsto in Corso Italia zona assegnata al ciclismo in ambito della Festa dello Sport;

👮 dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e comunque fino a cessata necessità, è istituito il divieto di transito veicolare, nelle seguenti strade:

✅ Piazza XX Settembre – Piazza Plebiscito – Piazza Maria Immacolata – Corso Vittorio Emanuele – Viale della Libertà da Piazza Marconi a Via G. Fanelli, Corso Messapia fino a Via E. Toti – Corso Italia da Piazza XX Settembre fino a Viale Della Libertà – tutta Piazza Crispi – Piazza Vittorio Veneto Prospiciente Piazza Crispi – Via Francesco Semeraro da Piazza Crispi a Corso Italia – Via Francesco Albanese – Via Verdi da Piazza XX Settembre a Via Battaglini – tutta Piazza Umberto I – Via Paisiello da incrocio con Corso Italia fino a Piazza Vitt. Veneto – Piazza Vittorio Veneto da Via Paisiello a Via Bruni – Via Giulio Recupero da Piazza Vittorio Veneto a Incrocio con Viale Carella;

👮 dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e comunque fino a cessata necessità, è istituito il divieto sosta temporaneo con rimozione coatta dei veicoli, nelle seguenti strade:

✅ Piazza XX Settembre – Piazza Roma – Piazza Plebiscito – Piazza Maria Immacolata – Corso Vittorio Emanuele – Viale Della Libertà da Piazza Marconi a Via G. Fanelli – ambo i lati della Strada – Piazza Fratelli Motolese (Cinema Teatro Nuovo) – Corso Messapia fino a Via E. Toti – Corso Italia – tutta Piazza Crispi – Piazza Vittorio Veneto prospiciente Piazza Crispi – Via Francesco Albanese – Via Francesco Semeraro da Piazza Crispi a Corso Italia – Via Verdi ambo i lati della strada da Piazza XX Settembre a Piazza A. Casavola – tutta Piazza Umberto I – Piazza Vittorio Veneto da Via Paisiello A. Bruni (lato prospiciente la villa) – Via Giulio Recupero ambo i lati della strada da Piazza Vittorio Veneto a incrocio con Viale Carella;

Per le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno sono attivi i bagni pubblici di Palazzo Ducale (atrio di fianco Biblioteca, via Mascagni o ingresso ex Tribunale, 2° piano via Aprile), via Paolotti, villa Comunale Garibaldi, via Masaniello e un bagno chimico posizionato di fianco il Monumento ai caduti (Piazza Vittorio Veneto).

Grazie a un’intesa raggiunta con i comitati dei commercianti “Centro Storico”, Corso Messapia e dintorni” e “Viale della Libertà” saranno aperti gli esercizi commerciali della zona della Festa dello sport.

Si ricorda che la Festa dello Sport è un’iniziativa mirata anche alla tutela dell’ambiente e rispetto per l’ecologia.

Pertanto, anche in considerazione della recente delibera approvata dal Consiglio comunale, denominata “Plastic Free”, nonché delle numerose azioni volte alla salvaguardia e tutela dell’ambiente messe in campo dall’Amministrazione comunale, dalle associazioni e dai cittadini, si invita tutti a limitare l’uso e il consumo della plastica.

L’azienda Monteco, in sinergia con l’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia avrà, nella giornata di domenica 9 giugno, una propria postazione informativa in piazza XX Settembre e sarà a disposizione della cittadinanza per tutte le informazioni necessarie.

Chi si recherà nell’infopoint Monteco di piazza XX Settembre riceverà un simpatico gadget.

Nei luoghi interessati dalla Festa dello Sport sono stati implementati i contenitori per i rifiuti.

Si invita tutte le associazioni sportive al termine delle esibizioni, a tenere pulita e lasciare in ordine la propria postazione, contribuendo da cittadini virtuosi, al decoro della nostra Città.